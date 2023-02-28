Опубликовано: 4:38, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава "Газпрома" провел переговоры с послом Ирана в России. В ходе встречи Алексей Миллер и Казем Джалали поговорили о взаимодействии стран в сфере энергетики.

Накануне состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексей Миллера и посла Ирана в России Казема Джалали. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

Главной темой переговоров стало взаимодействие сторон в энергетической сфере.

В "Газпроме" не привели другие подробности встречи, но напомнили, что летом 2022 года заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC). Документ в ходе онлайн-церемонии подписали заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и гендиректор NIOC Мохсен Ходжастех.

Меморандум предполагает анализ по вопросам разработки месторождений газа и нефти в Иране, обменные операции с газом и нефтепродуктами, строительство газопроводов и взаимодействие в научно-технической и технологической сферах.

Ранее в этом месяце глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что в настоящее время компания активно ищет новые рынки для российского газа.