Турецкую Малатью продолжает трясти

Опубликовано: 7:30, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром турецкую провинцию Малатья снова сотрясали подземные толчки – в 5:18 сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1, эпицентр которого находился на глубине в 7 км.

В Турции не прекращаются афтершоки после мощных разрушительных землетрясений, потрясших страну и соседнюю Сирию 6 февраля. Так, сегодня утром в турецкой восточной провинции Малатья снова было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (АФАД).

Землетрясение произошло в районе Ешилюрт в Малатье в 05:18 (совпадает с мск), его эпицентр находился на глубине 7 км. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало, передает РИА Новости.

Напомним, накануне в этой же провинции произошло землетрясение магнитудой 5,8, оно было зафиксировано примерно в 9 утра, в городе обрушились 29 жилых домов, погиб один человек.