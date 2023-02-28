МИД Японии озвучил новые антироссийские санкции

Опубликовано: 6:29, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Япония вводит новый пакет антироссийских санкций – он затронет не только активы российских предприятий и организаций, но включает в себя и персональные санкции в отношении сотрудников администрации президента, министерства обороны РФ и администраций новых российских регионов.

Япония замораживает активы 39 человек и 73 организаций из России, сообщил МИД страны.

Под ограничения попали сотрудники администрации президента России Александр Харичев и Борис Рапопорт, заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, начальник Главного вычислительного центра Генерального штаба Вооруженных сил Роберт Баранов, секретарь совбеза Чечни Турпал-Али Ибрагимов, президент концерна "Калашников" Алан Лушников и другие.

Среди организаций, чьи счета замораживает Япония, НПО "Квант", компании "Лахта парк" и "Лахта Плаза", АО "Петровский электромеханический завод "Молот", Саратовский радиоприборный завод, Завод Кулакова, АО НИИ Мортеплотехники, Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "Электротяга", Ступинское машиностроительное производственное предприятие (СМПП), Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), ЦМКБ "Алмаз", Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, КБ "Вымпел", "Судоэкспорт", морское бюро машиностроения "Малахит", "Красное Сормово", "Росбанк", группа "Вагнер" и ряд других.

Также Япония замораживает активы девяти человек из администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР – это председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.