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Врачи оценивают состояние Саакашвили как критическое

Врачи оценивают состояние Саакашвили как критическое
Консилиум врачей при аппарате омбудсмена Грузии сегодня после осмотра экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проходящего лечение в тбилисской клинике, оценил его состояние как критическое: оно может привести к необратимым процессам.

При дальнейшей потере веса в организме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут начаться необратимые процессы – таков вердикт консилиума при аппарате омбудсмена Грузии, который озвучил Георгий Григолия.

У опального Саакашвили усиливается кахексия - крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологических процессов, а также изменением психического состояния больного. Он теряет вес, идет процесс разрушения мышечной и уже костной ткани. Это происходит из-за того, что он не получает адекватное лечение, - заявил Григолия, передает РИА Новости.

Прогноз врачей таков: если вес больного снизится до 55 кг, то начнутся необратимые процессы, и он будет прикован к постели. Сейчас Саакашвили весит 64 кг и продолжает терять вес.

Кахексия физически ослабляет пациентов до состояния неподвижности, связанного с потерей аппетита, астенизацией и анемией, а реакция на стандартное лечение основного заболевания обычно плохая.

Резкое ухудшение состояния Саакашвили началось в минувшее воскресенье, 19 февраля. Это связано с тем, что политик не может принимать большую часть пищи из-за своего физического состояния.

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