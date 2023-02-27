Западный Азербайджан - идеальное место для экологического туризма

Опубликовано: 19:17, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Расположенная в северо-западной части Ирана провинция Западный Азербайджан идеально подходит для развития экологического туризма, благодаря своему этническому разнообразию, природе и особенностям жизненного уклада.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что соленое озеро Урмия в Иране близко к исчезновению.

Как заявил Tehran Times эксперт по туризму Вадуд Фахари, в Западном Азербайджане проживает множество этнических и религиозных групп. Соседство с Азербайджаном, Турцией и Арменией также предоставляет возможности для процветания экотуризма в этой провинции, а также создает предпосылки для увеличения числа экодомов для размещения потенциальных туристов из этих трех стран.

Деревни, охраняемые ЮНЕСКО

В провинции расположено около трех тысяч деревень с уникальными историческими достопримечательностями, что привлекает туристов, интересующихся природным и историческим особенностями деревень и жизненным укладом их обитателей. В Западном Азербайджане находится множество объектов культурного наследия и музеев, включая такие памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО как Тахт-е Солейман, Кара-Келиса (монастырь Святого Фаддея), Теппе Хасанлу и разрушенная крепость Бастам.

История цивилизаций

На территории этого региона было несколько древних цивилизаций: он входил в состав государства Урарту, затем и Мидийского царства, потом территория была завоевана Александром Македонским, получив название Атропатена в честь одного из полководцев Александра, сатрапа Атропата, основавшего здесь небольшое самостоятельное государство. Далее регион вернулся под персидское (иранское) правление при Сасанидской империи. Арабы контролировали Западный Азербайджан с 7 века до прихода турецких кочевников в 11 веке. В 13 веке регион был захвачен монголами, став центром монгольской империи, простирающейся от Сирии на западе до реки Оксус (ныне Амударья) на востоке, при чингизиде Хулагу.

Природа

Регион может многое предложить экотуристам и просто любителям природы. Эко-домики в сельской местности, спрятанные подальше от городской суеты, отвлекут туристов от хаоса и суматохи современной жизни. За последние годы некоторые исторические особняки и простые сельские дома были перепрофилированы под стандарты экологического жилья с целью привлечения местных и иностранных туристов. В таких домах можно ознакомиться с местной культурой, обычаями, традициями и поверьями, кроме того, гостям подают вкусные блюда из местных продуктов.

Колоритное жилье

Растущий интерес туристов к местным традициям побуждает их к знакомству с сельским образом жизни, учитывая, что проживание в этих эко-коттеджах намного дешевле, чем в других центрах размещения. В 2018 году в Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана заявили о намерении построить 2000 эко-домиков по всей стране. По расчетам экспертов, каждый такой эко-коттедж обеспечивает рабочими местами в среднем семь-восемь человек.

Обладая разнообразными природными рельефами, любители природы могут найти в Западном Азербайджане множество разнообразных экскурсий и туров. Возможно проживание у местных семей в сельском доме или с кочевниками, а можно наслаждаться полностью независимым отдыхом. В стране есть многочисленных исторических особняков, караван-сараев, бань, медресе и других памятников культуры.