Опубликовано: 15:42, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Подачу 20 тыс тонн нефти из Казахстана запустила "Транснефть" в сторону польской "Адамовой Заставы" для последующей отправки в Германию.

Российская компания "Транснефть" запустила подачу 20 тыс тонн казахстанской нефти в сторону Польши, а оттуда она перенаправится в Германию, заявил представитель компании Игорь Демин.

Он отметил, что прокачка нефти стартовала в 15:00 мск в направлении польского пункта "Адамовая Застава", после чего, по его словам, транзитом поступит для германских потребителей.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Казахстане говорили о начале отправки своей нефти в Германию по трубопроводу "Дружба".