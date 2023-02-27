Опубликовано: 14:58, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава Минэкономики Азербайджана провел встречу с президентом Исламского банка развития. В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества и восстановления освобожденных азербайджанских территорий.

Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и президента Исламского банка развития (ИБР) Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, прибывшего на днях с визитом в республику. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях сам глава Минэкономики Азербайджана.

Он подчеркнул, что главными темами переговоров стали двусторонние связи Азербайджана с ИБР и восстановление азербайджанских территорий, освобожденных от оккупации.

Кроме того, Джаббаров сообщил, что обсудил с Аль-Джассером вопросы реализации совместных проектов и создание новых платформ для сотрудничества.

В рамках поездки в Азербайджан президент ИБК также посетил освобожденные от оккупации территории. В частности, в ходе поездки он отметил, что банк заинтересован в проектах, реализуемых в Шуше.

Помимо этого, Аль-Джассер обратил внимание на то, что ИБК готов принять участие в проектах реконструкции в Карабахе, цифровой трансформации, а также в секторе возобновляемых источников энергии. Он пояснил, что банк заинтересован в финансировании новых инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что президент Исламского банка развития прибыл в Азербайджан 25 февраля. Его поездка продлится до 3 марта.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне президент Азербайджана провел встречу с президентом ИБК. На встрече прозвучало, в частности, что азербайджанское руководство ставит во главу угла проекты восстановления освобожденного от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура.