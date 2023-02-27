Опубликовано: 14:30, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В результате землетрясения магнитудой 5,8 в турецком городе Малатья погиб один человек, еще 69 пострадали и сейчас находятся в больнице с различными повреждениями.

Землетрясение в городе Малатья, расположенном в восточной части Турции, унесло жизнь одного человека, заявил руководитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер.

Он также добавил, что 69 граждан пострадали от подземных толчков и в настоящее время были доставлены в госпиталь с различными травмами.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", сильное землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в турецкой Малатье в 12:04 мск.