Опубликовано: 13:16, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Турции 27 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,8. Оно было зафиксировано примерно в 9 утра в провинции Малатья. На данный момент известно об одном рухнувшем здании.

В понедельник, 27 февраля, восток Турции потрясло новое землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД).

Подземные толчки были зарегистрированы в провинции Малатья в 09:04 по местному времени (12:04 мск). Эпицентр располагался на глубине 6,9 км.

Согласно предварительной информации, жертв нет. На данный момент известно об одном рухнувшем здании.

Последние дни Турцию продолжают сотрясать землетрясения. При этом их мощность как существенно слабее подземных толчков, произошедших в стране в начале текущего месяца.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", три недели назад в Турции произошли землетрясения, унесшие жизни почти 44 тыс человек. При этом из-под завалов удалось спасти почти 115 тыс человек.