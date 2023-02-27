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Латвия отстаивает права Саакашвили

Латвия отстаивает права Саакашвили
Президент Латвии потребовал у Грузии гарантировать права бывшего президента Михаила Саакашвили. В частности, речь идет о предоставлении ему медицинской помощи.

Президент Латвии Эгилс Левитс обратился к Грузии с призывом гарантировать права, в том числе на медицинское обеспечение, экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Обращение латвийского лидера прозвучало на фоне регулярных сообщений об ухудшении состояния здоровья Саакашвили, который продолжает ограничиваться низкокалорийной диетой, выступая против предъявленных ему судом обвинений.

Позиция ЕС относительно ситуации вокруг Саакашвили

Ранее Европарламентом была принята резолюцию, согласно которой власти Грузии ответственны за здоровье оппозиционера.

В ответ на это глава правящей партии «Грузинская мечта» заявил о том, что ЕС пытается шантажировать грузинское руководство на фоне евроамбиций официального Тбилиси.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в крупных городах Грузии прошли акции в поддержку Саакашвили. Собравшиеся требовали освободить политика из-под стражи.

 

 

Европа поддержала Саакашвили

Европа поддержала Саакашвили

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