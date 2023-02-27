Опубликовано: 11:30, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

За весь прошлый год Турция импортировала почти 9 млрд куб метров азербайджанского газа с месторождения Шахдениз. В декабре лидерами по объему поставок в Турцию стали Россия, Иран и Азербайджан.

В 2022 году экспорт азербайджанского газа с месторождения Шахдениз в Турцию составил 8 млрд 709,98 млн куб метров. Об этом сообщает Совет по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Там отметили, что это на 1,3% меньше, чем в 2021 году. В декабре Турция импортировала из Азербайджана 784,39 млн куб метров (на 4,96% больше, чем в декабре 2021 года).

Согласно данным Совета, лидером в декабре по объему поставок в Турцию стала Россия, на долю которой пришлось 35,14% всех поставок. Второе место у Ирана (13,78%), третье – у Азербайджана (13,5%).

Кроме того, в декабре прошлого года общий экспорт газа из Азербайджана в Турцию уменьшился до 5 млрд 808,85 млн куб метров (на 6,07 меньше показателя декабря 2021

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в ближайшем будущем четыре страны Евросоюза намерены увеличить импорт газа из Азербайджана. Это Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

В январе 2023 года экспорт азербайджанского газа вырос на 25% и достиг 2,2 млрд куб метров. При этом экспорт в европейские страны составил 1 млрд куб метров (рост на 12%).

В ближайшие годы Азербайджан планирует в два раза нарастить экспорт газа в европейские страны. В частности, в этом году Баку намерен экспортировать 24 млрд куб метров.