Откуда чаще всего утекают данные россиян?

Опубликовано: 11:00, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Основные утечки данных фиксируются в сфере доставки и ритейла. В сеть утекает личная информация как клиентов, так и сотрудников. В 2023 году количество утечек может вырасти на 20%.

Крупные утечки данных в России в прошлом году чаще всего наблюдались в сфере бизнеса, утекала информация из сферы доставки и розничной торговли, поделились в "Лаборатории Касперского".

Всего в 2022 году утекло почти 300 млн пользовательских данных, многие из них - с паролями. Специалисты сообщают о 168 случаях публикации значимых (более 5 тыс строк) баз данных компаний.

Отметим, что к злоумышленникам попадают как персональные данные клиентов, так и работников пострадавших компаний.

В 2023 году количество утечек персональных данных может увеличиться на 20%, считают аналитики "Лаборатории Касперского". В России наблюдается дефицит в 100 тыс специалистов сферы кибербезопасности.

Самыми привлекательным для хакеров являются базы данных ритейла, так как там хранятся огромные объемы пользовательской информации.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в январе хакеры взломали телевидение в Крыму и Краснодарском крае. До того, как контроль за сигналом был восстановлен, зрители наблюдали выступление Владимира Зеленского.