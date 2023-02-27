Опубликовано: 10:39, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Предвыборные теледебаты политических партий Казахстана в рамках агитационной кампании на выборах в парламент пройдут 16 марта, объявил ЦИК республики

Политические партии Казахстана примут участие в теледебатах накануне предстоящих парламентских выборов в стране, постановление принято ЦИК республики в ходе сегодняшнего заседания.

"ЦИК постановляет провести 16 марта 2023 года предвыборные телевизионные дебаты политических партий, выдвинувших партийные списки на выборах депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан", - сказано в тексте.

Дебаты пройдут на телеканале "Хабар" на русском и казахском языках. Политическим партиям предложили определиться с членами, которые будут участвовать в них.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что внеочередные выборы в Мажилис Казахстана состоятся 19 февраля.