Иран поддержал Китай по Украине

Опубликовано: 10:11, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Иран высказался в поддержку мирного плана по вопросу урегулирования кризиса на Украине. План предполагает возвращение к дипломатическому диалогу и прекращение введения односторонних санкций.

Власти Ирана поддержали инициативу китайской стороны, призывающей к разрешению конфликта на Украине за столом переговоров.

Как прокомментировали «план Китая» в Тегеране, иранская сторона придерживается позиции мирного разрешения конфликта дипломатическим путем, отвергая односторонние санкции.

В распространенном комментарии Ирана, говорится, что руководство страны призывает активизировать «настоящие дипломатические усилия» для прекращения украинского кризиса и заявляет о том, что Тегеран готов стать участником мирного урегулирования конфликта между странами. Также страна поддержит любые индикативы, направленные на прекращение «человеческих страданий».

Напомним, что в минувшую пятницу, 24 декабря, китайское дипведомство вступило с изложением позиции официального Пекина по политическому урегулированию кризиса на Украине.

Документ содержит призывы к прекращению огня, соблюдению закона в области безопасности и урегулирования гуманитарного кризиса в Украине. Кроме того, китайская сторона подчеркивает недопустимость введения односторонних санкций без согласия Совбеза ООН.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Казахстан поддержал план Пекина по урегулированию кризиса на Украине.