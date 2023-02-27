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Иран поддержал Китай по Украине

Иран поддержал Китай по Украине
Иран высказался в поддержку мирного плана по вопросу урегулирования кризиса на Украине. План предполагает возвращение к дипломатическому диалогу и прекращение введения односторонних санкций.

Власти Ирана поддержали инициативу китайской стороны, призывающей к разрешению конфликта на Украине за столом переговоров.

Как прокомментировали «план Китая» в Тегеране, иранская сторона придерживается позиции мирного разрешения конфликта дипломатическим путем, отвергая односторонние санкции.

В распространенном комментарии Ирана, говорится, что руководство страны призывает  активизировать «настоящие дипломатические усилия» для прекращения украинского кризиса и заявляет о том, что Тегеран готов стать участником мирного урегулирования конфликта между странами. Также страна поддержит любые индикативы, направленные на прекращение «человеческих страданий».

Напомним, что в минувшую пятницу, 24 декабря, китайское дипведомство вступило с изложением  позиции официального Пекина по политическому урегулированию кризиса на Украине.

Документ  содержит призывы к прекращению огня, соблюдению закона в области безопасности и урегулирования гуманитарного кризиса в Украине. Кроме того, китайская сторона подчеркивает недопустимость введения односторонних санкций без согласия Совбеза ООН.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Казахстан поддержал план Пекина по урегулированию кризиса на Украине.

Китайский лидер едет в Россию

Китайский лидер едет в Россию

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