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Американские армяне устроили провокацию в день Трагедии в Ходжалы

Американские армяне устроили провокацию в день Трагедии в Ходжалы
Армяне США распевали в день Ходжалинской трагедии песни у посольства Азербайджана в Вашингтоне, где сотрудники дипмиссии представили плакаты, посвященные трагедии 31-летней давности.

Армянская диаспора в США прибегла к провокации перед азербайджанским посольством в Вашингтоне в 31-летнюю годовщину Ходжалинской трагедии, сообщил посол республики в Штатах Хазар Ибрагим.

В своем Twitter дипломат подчеркнул, что представители диаспоры собрались у здания дипмиссии, где работники посольства выставили плакаты и фотографии, посвященные Трагедии.

"Сегодня армяне перед нашим посольством в Вашингтоне празднуют песнями зверские убийства беззащитных азербайджанских детей, женщин и стариков во время Ходжалинского геноцида. Что за менталитет?!", - написал посол.

Стоит отметить, что работники посольства представили на плакатах материалы, собранные в библиотеке американского Конгресса, распространенные мировой прессой. Ужасы трагедии были размещены для информирования граждан страны.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал об одном из самых трагических событий в истории Азербайджана - Трагедии в Ходжалы. 26 февраля 1992 года армянские националисты вместе с наемниками захватили азербайджанский город, в котором вырезали 613 мирных жителей.

Фоторепортаж с акции памяти жертв Трагедии в Ходжалы в Еврейском центре в Москве

Фоторепортаж с акции памяти жертв Трагедии в Ходжалы в Еврейском центре в Москве

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