Опубликовано: 9:55, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Армяне США распевали в день Ходжалинской трагедии песни у посольства Азербайджана в Вашингтоне, где сотрудники дипмиссии представили плакаты, посвященные трагедии 31-летней давности.

Армянская диаспора в США прибегла к провокации перед азербайджанским посольством в Вашингтоне в 31-летнюю годовщину Ходжалинской трагедии, сообщил посол республики в Штатах Хазар Ибрагим.

В своем Twitter дипломат подчеркнул, что представители диаспоры собрались у здания дипмиссии, где работники посольства выставили плакаты и фотографии, посвященные Трагедии.

"Сегодня армяне перед нашим посольством в Вашингтоне празднуют песнями зверские убийства беззащитных азербайджанских детей, женщин и стариков во время Ходжалинского геноцида. Что за менталитет?!", - написал посол.

Стоит отметить, что работники посольства представили на плакатах материалы, собранные в библиотеке американского Конгресса, распространенные мировой прессой. Ужасы трагедии были размещены для информирования граждан страны.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал об одном из самых трагических событий в истории Азербайджана - Трагедии в Ходжалы. 26 февраля 1992 года армянские националисты вместе с наемниками захватили азербайджанский город, в котором вырезали 613 мирных жителей.