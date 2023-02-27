Опубликовано: 8:46, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россия наращивает экспорт нефти и газа в Китай на фоне санкционных запретов Евросоюза. Так, импорт угля из России в Китай через главный погранпункт в этом году вырос более чем в 3 раза.

Более чем в 3 раз вырос импорт угля из России в Китай через главный погранпункт «Забайкальск-Маньчжурия». Так, по данным генконсульства российской стороны в Харбине с начала года вывоз угля из России вырос на 214%, превысив 437 тыс т.

КНР использует уголь из РФ для производства электро и тепловой энергии в северо-восточных провинциях, а также в районе Внутренняя Монголия.

Причины роста импорта угля в Китай

Рост импорта угля из России в Китай обусловлен санкционным запретом Евросоюза на импорт угля в страны ЕС.

Согласно предположениям авторов рестрикций, запрет на ввоз российского угля должен затронуть 25% от всего российского экспорта, лишив бюджет дохода в восемь миллиардов евро в год. В свою очередь российская сторона частично компенсирует потери от европейских поставок за счет переориентации на африканский, азиатский и ближневосточные рынки, где ощущается дефицит предложения.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что падение экспорта российского газа в Европу привело к рекордным поставкам черного золота в Китай.