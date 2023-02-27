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Доллар штурмует 77 на открытии торгов

Доллар штурмует 77 на открытии торгов
Курс доллара демонстрирует уверенный рост на открытии торгов Мосбиржи. В течение недели укрепление американской валюты продолжится. Максимум стоимости доллара может составить 80 рублей.

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара продемонстрировал рост в 76,15 рублей, что на две копейки превышает уровень закрытия торгов.

В свою очередь европейская валюта просела на 63,75 копейки, до 79,74 рублей. Также упала стоимость и юаня, который подешевел в сравнении с прошлыми показателями  на 2.5 копейки, остановившись на 10 рублях 94 копейках.

Прогноз доллара на завтра и на неделю

Согласно данным аналитиков, во вторник, американская валюта также продолжит укрепляться. Ее максимум может составить 77, 66 рубля, минимум – 75,52 рублей.

Что касается недельного прогноза, то через неделю доллар будет стоить в среднем 79,08 рублей. Максимум – 80,19 рублей, минимум 77,97.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Центробанк продлит ограничения на снятие валюты.

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