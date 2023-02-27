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Землетрясения потрясли Китай и Кыргызстан и отозвались в Алматы

Землетрясения потрясли Китай и Кыргызстан и отозвались в Алматы
На территории Кыргызстана произошло сильное землетрясение.  Подземные толчки ощутили и жители Алматы.

Ночные землетрясения потрясли сегодня сначала Кыргызстан, отозвавшись в Алматы, а затем Китай.

По данным сейсмологов, магнитуда первого землетрясения составила 5,9. Эпицентр залегал на 15 км. Установлено, что землетрясение произошло в 279 км к юго-востоку от Алматы, где ощущалось на два балла.  Данных о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение в Китае

на северо-западе Китая также было зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составила 5,1. Очаг землетрясения, по данным сейсмологов, распложался на глубине десяти километров. Данных о пострадавших и разрушениях также нет.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Юг Турции не отпускают небольшие землетрясения.

Землетрясения пришли в Центральную Азию

Землетрясения пришли в Центральную Азию

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