Опубликовано: 7:45, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На территории Кыргызстана произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощутили и жители Алматы.

Ночные землетрясения потрясли сегодня сначала Кыргызстан, отозвавшись в Алматы, а затем Китай.

По данным сейсмологов, магнитуда первого землетрясения составила 5,9. Эпицентр залегал на 15 км. Установлено, что землетрясение произошло в 279 км к юго-востоку от Алматы, где ощущалось на два балла. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение в Китае

на северо-западе Китая также было зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составила 5,1. Очаг землетрясения, по данным сейсмологов, распложался на глубине десяти километров. Данных о пострадавших и разрушениях также нет.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Юг Турции не отпускают небольшие землетрясения.