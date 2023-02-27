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Израиль сделал шаг назад в поселенческой политике 

Израиль сделал шаг назад в поселенческой политике 
Израиль отказывается от строительства новых поселений, сохранив статус-кво на святых местах в Иерусалиме. Кроме того, Палестина и Израиль будут работать над снижением эскалации на Ближнем Востоке.

Пресс-служба Госдепартамента США проинформировала о том, что власти Израиля обязались отказаться от обсуждения строительства новых поселений в течение четырех месяцев. Кроме того, Израиль принял решение прекратить утверждение дополнительных аванпостов в течение полугода. 
Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что израильское руководство сохранит статус-кво на святых местах в Иерусалиме. «Палестина и Израиль будут работать над снижением эскалации и воздерживаться от односторонних шагов», - отмечено в документе. 

Позиция ООН 
В минувший понедельник Совет безопасности ООН отменил дебаты, инициированные Палестиной в отношении израильской поселенческой политики. Стало известно, что это решение было принято после того, как официальный Вашингтон пришел к взаимопониманию с властями Палестины. 
Кроме того, было установлено, что власти Израиля не были непосредственными участниками строительства. 
Ранее «Вестник Кавказа» информировал о том, что в настоящее время израильское общество расколото на два лагеря: сторонников и противников проводимой кабинетом премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху судебной реформы.

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