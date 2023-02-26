Память жертв Трагедии в Ходжалы - самой кровавой страницы Карабахской войны - сегодня почтили в Еврейском центре толерантности в Москве.

Трагедия произошла в 1992 году в ночь на 26 февраля. Незаконные вооруженные формирования армянских националистов, при поддержке наемников, захватили азербайджанский город Ходжалы и погубили 613 ходжалинцев, среди них 106 женщин и 63 ребенка, причем восемь семей истребили полностью.

Еще 1275 человек были взяты боевиками в плен, 150 пропали без вести, включая 68 женщин и 26 детей.

Еще 5379 жителей Ходжалы были изгнаны, причем 487 были ранены, когда покидали родные дома.