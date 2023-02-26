В Азербайджане прошла минута молчания - таким образом жители страны помянули память жертв Трагедии в Ходжалы.
Она началась в 17.00 по местному времени (16.00 мск) по всей стране.
В это время в Баку остановился весь транспорт. Во всех населенных пунктах Азербайджана были приспущены государственные флаги.
Азербайджан чтит память жертв Ходжалинской трагедии
К мемориалу, созданному в память о Трагедии в Ходжалы в Хатаинском районе Баку, тысячи людей принесли цветы - венки и гвоздики.
О Трагедии в Ходжалы рассказывали сегодня детям на первых уроках в школах.
Мероприятия в память о жертвах Ходжалы сегодня, в день 31-летней годовщины трагедии, проходят во всех городах и районах Азербайджана, а также за рубежом.
В Москве памятное мероприятие устроено в Еврейском музее и Центре толерантности.
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее члены коалиции "Ходжалы: признание ради примирения" почтили память жертв Ходжалинской трагедии в Карабахе - прямо там, где произошло массовое убийство мирных азербайджанцев, они посадили оливковое деревце.