Опубликовано: 16:58, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Жители Азербайджана минутой молчания почтили память жертв Трагедии в Ходжалы. В 17.00 по местному времени в Баку остановился весь транспорт, по всей стране были приспущены флаги. К мемориалу в Хатаинском районе Баку люди несут венки и цветы. Акции памяти проходят и за рубежом.

В Азербайджане прошла минута молчания - таким образом жители страны помянули память жертв Трагедии в Ходжалы.

Она началась в 17.00 по местному времени (16.00 мск) по всей стране.

В это время в Баку остановился весь транспорт. Во всех населенных пунктах Азербайджана были приспущены государственные флаги.

Азербайджан чтит память жертв Ходжалинской трагедии

К мемориалу, созданному в память о Трагедии в Ходжалы в Хатаинском районе Баку, тысячи людей принесли цветы - венки и гвоздики.

О Трагедии в Ходжалы рассказывали сегодня детям на первых уроках в школах.

Мероприятия в память о жертвах Ходжалы сегодня, в день 31-летней годовщины трагедии, проходят во всех городах и районах Азербайджана, а также за рубежом.

В Москве памятное мероприятие устроено в Еврейском музее и Центре толерантности.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее члены коалиции "Ходжалы: признание ради примирения" почтили память жертв Ходжалинской трагедии в Карабахе - прямо там, где произошло массовое убийство мирных азербайджанцев, они посадили оливковое деревце.