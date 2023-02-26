ИБР готов участвовать в проектах восстановления Карабаха и Восточного Зангезура

Опубликовано: 15:03, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Азербайджана ставят во главу угла проекты восстановления освобожденного от армянской оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, рассказал сегодня на встрече с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял президента группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, который в беседе с азербайджанским лидером поразился увиденным им развитием азербайджанской столицы.

Азербайджан предложил ИБР новые форматы сотрудничества

Ильхам Алиев высоко оценил это, поблагодарив Аль-Джассера за поддержку банком этих проектов, а также отметил необходимость определения будущего формата сотрудничества в развитии освобожденных регионов страны до 2030 года, намеченных в "Национальных приоритетах социально-экономического развития", передает Тренд.

Гость заверил, что ИБР также очень интересны перспективные проекты Азербайджана в рамках намеченных приоритетов, что позволит наладить более продуктивное сотрудничество в будущем в торговой и инвестиционной сферах, а успешный опыт, накопленный Азербайджаном в различных сферах, может быть применен банком в других странах.

Чем помогут исламские банкиры

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что сотрудничество будет успешно продолжаться в эпоху новых вызовов в мире, напомнив, что для страны главными приоритетами выступают проекты восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, а также развитие транспортного коридора Восток-Запад, цифровая трансформация и сфера возобновляемой энергии.

Ильхам Алиев подчеркнул, что к реализуемым в этой области проектам уже привлечено и большое количество партнеров и инвесторов, и оно будет расти, поскольку удачное географическое положение страны и созданная в ней благоприятная бизнес-среда, богатый экономический потенциал Азербайджана станут хорошей основой для будущего сотрудничества и процессов развития.

Вестник Кавказа" накануне писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле президента Азербайджана Ильхама Алиева, прилетевшего в Турецкую Республику с рабочим визитом. На переговорах главы двух стран затронули темы азербайджанской помощи Турции в ликвидации последствий землетрясений и урегулирования отношений Азербайджана с Арменией.