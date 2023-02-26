Опубликовано: 13:48, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Главы России и Турции постоянно обмениваются мнениями о текущей повестке дня и строят планы на будущее – сегодня состоялся второй за последние три дня телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает официальный сайт Кремля.

Главы двух государств в ходе беседы обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня: "В ходе телефонного разговора... были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", говорится в сообщении.

Также российский лидер поздравил президента Турции с днем рождения, отметив его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений – напомним, сегодня турецкому лидеру исполняется 69 лет. Также Эрдогану направлена поздравительная телеграмма, в которой говорится:

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня".

Это второй за последние три дня телефонный разговор двух лидеров, в предыдущий раз Путин и Эрдоган говорили по телефону 24 февраля.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что лидеры России и Турции могут в ближайшее время провести переговоры, на которых будет обсуждаться вопрос, связанный с реализацией зерновой сделки.