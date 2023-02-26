Опубликовано: 13:15, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Активизация Ирана по производству обогащенного урана не связана с ядерным оружием и не имеет целью его разработку, показывают разведданные Центрального разведывательного управления США.

Иран активизировал производство обогащенного урана, но он намерен использовать его в мирных целях и не собирается создавать ядерное оружие, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

В ведомстве полагают, что верховный лидер Ирана не отдавал приказа о возобновлении оружейной ядерной программы страны, остановленной 20 лет назад, и не вынашивает таких планов, заявил он в интервью американскому телеканалу CBS.

Несмотря на то, что за время после выхода из СВПД у Ирана была масса возможностей возобновить работу над этим проектом и довести его до конца за считанные недели, руководство страны предпочло не идти по этому пути, добавил чиновник, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что миссия МАГАТЭ, инспектирующая ядерные объекты Ирана, обнаружила обогащенный до 84% уран, однако в Тегеране заявили, что это неверная информация, подчеркнув, что не осуществляют обогащение урана выше, чем 60%.