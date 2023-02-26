Опубликовано: 11:58, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Память о трагедии в Ходжалах, потрясшей народ Азербайджана 31 год назад, живет в сердце каждого жителя страны. Своей публикацией о годовщине Ходжалинского геноцида, поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана, первая леди страны Мехрибан Алиева поделилась в соцсетях публикацией, посвященной 31-й годовщине Ходжалинской трагедии.

"С уважением чту светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", – написала она, передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 26 февраля – одна из самых трагических дат в истории Азербайджана. В этот день в 1992 году армянские националисты при поддержке наемников захватили город Ходжалы, где устроили массовые убийства азербайджанцев, погубив 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка, и взяв в плен 1275 ходжалинцев. Еще 150 пропали без вести, а 5379 горожан были изгнаны.