В Турции продолжаются подземные толчки, хотя мощность их значительно слабее разрушительного землетрясения, потрясшего регион 6 февраля. Так, сегодня на юге страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4.
Сегодня утром на юге Турции снова произошло небольшое, но ощутимое землетрясение магнитудой 4,4, эпицентр которого находился в 25 км к юго-западу от города Антакья с населением в 210 тыс человек, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки землетрясения, эпицентр которого залегал на глубине 2 км, ощутили не только жители Турции, но и соседней Сирии, хотя о пострадавших и разрушениях сведений нет, передает ТАСС.
Напомним, после землетрясений 6 февраля на территории Турции продолжают фиксироваться множественные афтершоки, однако подавляющее большинство из них крайне слабое.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о землетрясениях, сравнимых с сегодняшним, в Малатье 24 февраля и в Антакье 23 февраля.