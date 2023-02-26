Опубликовано: 11:25, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Турции продолжаются подземные толчки, хотя мощность их значительно слабее разрушительного землетрясения, потрясшего регион 6 февраля. Так, сегодня на юге страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4.

Сегодня утром на юге Турции снова произошло небольшое, но ощутимое землетрясение магнитудой 4,4, эпицентр которого находился в 25 км к юго-западу от города Антакья с населением в 210 тыс человек, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки землетрясения, эпицентр которого залегал на глубине 2 км, ощутили не только жители Турции, но и соседней Сирии, хотя о пострадавших и разрушениях сведений нет, передает ТАСС.

Напомним, после землетрясений 6 февраля на территории Турции продолжают фиксироваться множественные афтершоки, однако подавляющее большинство из них крайне слабое.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о землетрясениях, сравнимых с сегодняшним, в Малатье 24 февраля и в Антакье 23 февраля.