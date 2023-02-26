Опубликовано: 10:19, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане поминают жертв Ходжалинского геноцида – 31 год назад в стране произошла самая масштабная трагедия в истории Карабахской войны, когда армянские боевики совершили неслыханное военное преступление, при поддержке наемников ночью захватив город Ходжалы и устроив в нем кровавый террор.

Тридцать один год назад в небольшом азербайджанском городке Ходжалы произошла трагедия, окончательно раскрывшая захватническую политику Армении, обильно сдобренную этническими чистками: дата 26 февраля 1992 года стала геноцидом в истории азербайджанского народа, где звери в человеческом обличье устроили массовые убийства.

МИД Азербайджана сегодня выступил с заявлением, в котором потребовал справедливого правосудия над виновными в трагедии.

В заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства говорится: Ходжалинский геноцид, ставший одним из самых тяжких преступлений, совершенных против мирного населения Азербайджана во время армянской агрессии, не имеет срока давности, и в отношении преступников должно восторжествовать справедливое правосудие – только оно сможет положить конец безнаказанности виновных и установить прочный мир в регионе, говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

Осудил убийство мирных жителей в Ходжалы и глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В своем аккаунте в Twitter он написал: народ Турции не забыл и не забудет преступление против человечности, совершенное в Ходжалы. Глава турецкого внешнеполитического ведомства жестко осудил убийство мирного населения города, почтив память шехидов и призвав к тому, чтобы все виновные в нем оказались на скамье подсудимых и понесли заслуженное наказание.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня утром посетил воздвигнутый в Хатаинском районе Баку памятник жертвам геноцида, почтив память жертв трагедии и возложив венок.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 26 февраля – одна из самых трагических дат в истории Азербайджана. В этот день в 1992 году армянские националисты при поддержке наемников захватили город Ходжалы, где устроили массовые убийства азербайджанцев, погубив 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка, и взяв в плен 1275 ходжалинцев. Еще 150 пропали без вести, а 5379 горожан были изгнаны.