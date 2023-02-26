Турция не забудет Трагедию в Ходжалы

Опубликовано: 8:48, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter написал о необходимости сохранять историческую память о Трагедии в Ходжалы – преступлении против человечности, совершенном армянскими националистами при поддержке наемников 26 февраля 1992 года, когда в захваченном ими азербайджанском городе Ходжалы были убиты 613 азербайджанцев.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу почтил сегодня память жертв Трагедии в Ходжалы, произошедшей 26 февраля 1992 года, когда армянские националисты при поддержке наемников захватили азербайджанский город Ходжалы и устроили в нем массовые убийства азербайджанцев, лишив жизни 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка.

Чавушоглу подчеркнул, что турецкий народ по сей день не забыл это преступление против человечности, совершенное армянскими НВФ в Ходжалы, и навсегда сохранит его в памяти.

"Мы выступаем с осуждением убийств наших азербайджанских братьев в Ходжалы, произошедших 31 год назад. Мы чтим память шехидов"

– Мевлют Чавушоглу

С такими словами министр иностранных дел Турции обратился в годовщину Трагедии Ходжалы со своего аккаунта в Twitter.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что международная группа правозащитников побывала в местах, где были совершены убийства ходжалинцев неподалеку от самого города, и почтила память погибших.