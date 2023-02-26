Турция не забудет Трагедию в Ходжалы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу почтил сегодня память жертв Трагедии в Ходжалы, произошедшей 26 февраля 1992 года, когда армянские националисты при поддержке наемников захватили азербайджанский город Ходжалы и устроили в нем массовые убийства азербайджанцев, лишив жизни 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка.
Чавушоглу подчеркнул, что турецкий народ по сей день не забыл это преступление против человечности, совершенное армянскими НВФ в Ходжалы, и навсегда сохранит его в памяти.
"Мы выступаем с осуждением убийств наших азербайджанских братьев в Ходжалы, произошедших 31 год назад. Мы чтим память шехидов"
– Мевлют Чавушоглу
С такими словами министр иностранных дел Турции обратился в годовщину Трагедии Ходжалы со своего аккаунта в Twitter.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что международная группа правозащитников побывала в местах, где были совершены убийства ходжалинцев неподалеку от самого города, и почтила память погибших.