Почти 200 человек арестованы после землетрясений в Турции

Опубликовано: 20:28, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Турции уже арестованы 182 человека и скоро будет взято под стражу еще больше по уголовным делам, связанным с нарушениями при строительстве недвижимости в зоне стихийного бедствия на юго-востоке страны. В небольшом городе Нурдагы, стертом с лица земли подземными толчками, арестован мэр – по его вине погибли тысячи человек.

На данный момент в Турции после землетрясений 6 февраля арестованы 182 человека по подозрению в нарушении строительных норм – по вине этих людей во время рекордных для страны подземных толчков в XXI веке погибли тысячи оказавшихся под завалами некачественно построенных зданий.

Всего, по данным следствия, заведены уголовные дела за халатность и другие нарушения при строительстве против более чем 600 человек, и многих из них арестуют в ближайшие дни. Так, в Газиантепе уже выданы ордера на помещение под стражу 80 подозреваемых.

Мэр, погубивший город

Один из них – задержанный сегодня Оккеш Кавак, мэр небольшого города Нурдагы (провинция Газиантеп), буквально стертого с лица земли в ходе землетрясения. Вместе с ним были задержаны член городского совета, ответственный за действия подрядчиков при возведении большого числа местных зданий Юнус Кай. Мэр и чиновник связаны через брата Кавака, чья компания застраивала Нурдагы.

В других городах власти активно задерживают и арестовывают подрядчиков, владельцев строительных компаний, хозяев недвижимости и их менеджеров.

Строительство на контроле Анкары

Глава Минюста Турции Бекир Боздаг ранее подчеркивал, что по каждому рухнувшему зданию проводится расследование, и все новые и новые свидетельства нарушений при строительстве служат основаниями для возбуждения большого числа уголовных дел против застройщиков.

Здания падали по разным причинам – одни были построены из низкокачественных материалов, не выдержавших нагрузки, другие попросту проектировались с ошибками и рушились из-за недостатков в несущих конструкциях.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о серии несильных, но ощутимых землетрясений в Турции, произошедших на протяжении последних трех дней.