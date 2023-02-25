Duty free открылся в "Вечном городе" в Самарканде

"Вечный город" стал еще привлекательнее для иностранных туристов, посещающих Узбекистан. Они могут совершать шопинг в магазине Duty free во время прогулки.
Покупки не придется носить с собой, их доставят в аэропорт Самарканда и выдадут иностранцу перед вылетом. Приобрести товары в магазине могут только иностранные граждане при предъявлении паспорт и обратного билета на самолет.
Планируется, что на территории этнографического комплекса откроется еще два магазина Duty free – в отелях Silk Road by Minyoun и Samarkand Regency Amir Temur.
"Вечный город" Самарканда
"Вечный город" разместился на площади 17 га, туристы могут часами гулять по улочкам воссозданного древнего города с восточным колоритом, посещать лавки ремесленников, любоваться дворцами и минаретами, пробовать уникальные национальные блюда.
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