Опубликовано: 15:39, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Махачкале 1 марта официально откроется Год Расула Гамзатова. В Русском театре пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана.

Музыкально-поэтическим представлением "Мой Дагестан. Наш Расул" в Русском театре Махачкалы 1 марта официально откроется год Расула Гамзатова.

Помимо представления в Театре будут представлены фильм о величайшем дагестанском поэте, спектакли, песни и танцы народов республики.

Также в фойе здания откроется выставка портретов поэта из фонда музея изобразительных искусств и книжная выставка из фонда Национальной библиотеки Дагестана.

Напомним, 100-летие со дня рождения Расула Гамзатова будут отмечать в этом году. Указ о праздновании подписал президент Владимир Путин 1 июля 2021 года.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что мероприятия по случаю дня рождения народного поэта Дагестана пройдут в Азербайджане.