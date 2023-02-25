В Махачкале 1 марта официально откроется Год Расула Гамзатова. В Русском театре пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана.
Музыкально-поэтическим представлением "Мой Дагестан. Наш Расул" в Русском театре Махачкалы 1 марта официально откроется год Расула Гамзатова.
Помимо представления в Театре будут представлены фильм о величайшем дагестанском поэте, спектакли, песни и танцы народов республики.
Также в фойе здания откроется выставка портретов поэта из фонда музея изобразительных искусств и книжная выставка из фонда Национальной библиотеки Дагестана.
Напомним, 100-летие со дня рождения Расула Гамзатова будут отмечать в этом году. Указ о праздновании подписал президент Владимир Путин 1 июля 2021 года.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что мероприятия по случаю дня рождения народного поэта Дагестана пройдут в Азербайджане.