Опубликовано: 13:30, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Важнейшими торговыми партнерами Грузии за минувший месяц по статистическим данным стали Россия, Турция и Азербайджан, а внешний торговый оборот Грузии в январе вырос почти на 30%, сообщает Национальная статистическая служба страны.

Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года по сравнению с данными за тот же месяц годом ранее вырос на 29,1%, до $1,5 млрд, и это - без учета неорганизованной торговли, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Экспорт из страны за этот период составил $459 млн, что на 38,5% больше, чем в первый месяц 2022 года, а импорт превысил $1 млрд, показав прирост в 25,2%, передает Sputnik Грузия.

Чем торгует Грузия

Грузия экспортирует за рубеж медные руды и концентраты, золото, ферросплавы, легковые автомобили, натуральные виноградные вина и алкогольные напитки, минеральные воды, лесные и другие орехи и другие товары местного производства.

Наибольший рост показала торговля автомобилями – она выросла на 186,6% и составила 22,7% из всего экспорта, на втором мете рост экспорта ферросплавов – 61,8%, а вот экспорт грузинского вина показал лишь 8,1% прироста. Среди десяти основных экспортируемых товаров сокращение отмечено лишь в экспорте лесных и других орехов – оно составило 1,8%.

Импортировала Грузия в основном нефть и нефтепродукты, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, медикаменты и другие необходимые промышленности и потребителям товары. Наибольший рост показал импорт медных руд и концентратов, он составил 2 816,8%. Заметно вырос и импорт нефтяного газа и углерода, его закупили больше на 40,3%, нефти и нефтепродуктов – на 13,2%. Однако лидером импорта по итогам месяца оказались автомобили для перевозок 10 и более человек.

С кем торгует Грузия

За минувший месяц Россия вышла на первое место среди крупных торговых партнеров Грузии - внешнеторговый оборот с ней превысил $263 млн, а это составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.

Второе место с товарооборотом, выросшим на 14,2%, стала Турция – Грузия довела уровень товарооборота с ней до $196 млн. На третьем месте Азербайджан, товарооборот с ним упал на 2,8%, но превысил $120 млн. Армения, которая закрепилась на четвертом месте, лидирует как в плане роста экспорта из Грузии (235,6%), так и импорта в Грузию (153,7%).

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что по итогам прошлого 2022 года товарооборот России с Грузией вырос примерно на 60%, достигнув $2,5 млрд, а РФ вышла на второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии.