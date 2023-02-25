РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия стала крупнейшим торговым партнером Грузии

Россия стала крупнейшим торговым партнером Грузии
Важнейшими торговыми партнерами Грузии за минувший месяц по статистическим данным стали Россия, Турция и Азербайджан, а внешний торговый оборот Грузии в январе вырос почти на 30%, сообщает Национальная статистическая служба страны.

Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2023 года по сравнению с данными за тот же месяц годом ранее вырос на 29,1%, до $1,5 млрд, и это - без учета неорганизованной торговли, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Экспорт из страны за этот период составил $459 млн, что на 38,5% больше, чем в первый месяц 2022 года, а импорт превысил $1 млрд, показав прирост в 25,2%, передает Sputnik Грузия.

Чем торгует Грузия

Грузия экспортирует за рубеж медные руды и концентраты, золото, ферросплавы, легковые автомобили, натуральные виноградные вина и алкогольные напитки, минеральные воды, лесные и другие орехи и другие товары местного производства.

Наибольший рост показала торговля автомобилями – она выросла на 186,6% и составила 22,7% из всего экспорта, на втором мете рост экспорта ферросплавов – 61,8%, а вот экспорт грузинского вина показал лишь 8,1% прироста. Среди десяти основных экспортируемых товаров сокращение отмечено лишь в экспорте лесных и других орехов – оно составило 1,8%.

Импортировала Грузия в основном нефть и нефтепродукты, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, медикаменты и другие необходимые промышленности и потребителям товары. Наибольший рост показал импорт медных руд и концентратов, он составил 2 816,8%. Заметно вырос и импорт нефтяного газа и углерода, его закупили больше на 40,3%, нефти и нефтепродуктов – на 13,2%. Однако лидером импорта по итогам месяца оказались автомобили для перевозок 10 и более человек.

С кем торгует Грузия

За минувший месяц Россия вышла на первое место среди крупных торговых партнеров Грузии - внешнеторговый оборот с ней превысил $263 млн, а это составляет 18% от общего торгового оборота Грузии.

Второе место с товарооборотом, выросшим на 14,2%, стала Турция – Грузия довела уровень товарооборота с ней до $196 млн. На третьем месте Азербайджан, товарооборот с ним упал на 2,8%, но превысил $120 млн. Армения, которая закрепилась на четвертом месте, лидирует как в плане роста экспорта из Грузии (235,6%), так и импорта в Грузию (153,7%).

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что по итогам прошлого 2022 года товарооборот России с Грузией вырос примерно на 60%, достигнув $2,5 млрд, а РФ вышла на второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии.

Россия готова открыть авиасообщение с Грузией

Россия готова открыть авиасообщение с Грузией

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
720 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version