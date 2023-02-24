Китай восстанавливает киноиндустрию: кассовые сборы бьют рекорды

Опубликовано: 23:00, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Китайская индустрия уверенно восстанавливается после отказа правительства от политики "нулевого ковида". Любители кино, бросившиеся смотреть новые блокбастеры, обеспечили кассовые сборы в январе во время празднования китайского нового года.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что в списке самых кассовых российских фильмов "Чебурашка" обошел "Холопа".

Киноиндустрия зафиксировала падение во время пандемии коронавируса, поскольку кинотеатры были закрыты из-за масштабных локдаунов, пишет "Нихон кэйдзай". Но теперь кинотеатры заработали и любители кино возвращаются. В январе внутренние кассовые сборы составили 10 млрд юаней ($1,46 млрд), сообщает Китайское управление кино.

Локдаун против кино

На короткое время Китай опередил Северную Америку по доле кинорынка во время пандемии в 2020 году. Тем не менее рынок, в основном представленный США и Канадой, вернул себе пальму первенства в 2022 году. Вероятно, китайская киноиндустрия вновь может оказаться на вершине, благодаря спросу на билеты в 2023 году. ”Я посмотрела два фильма во время новогодних праздников, и оба очень хорошие”, - говорит жительница северо-восточного города Далянь. Она сходила на фильм ”Полноводная красная река” всемирно известного китайского режиссера Чжана Имоу и продолжение научно-фантастического фильма ”Блуждающая Земля 2”. Оба фильма оказались кассовыми.

Стремительное восстановление рынка

В выходные дни, приуроченные к празднованию китайского нового года (21-27 января), продажи билетов подскочили. Кассовые сборы за неделю составили 6,76 млрд юаней ($970 млн), что на 12% больше, чем в прошлом году и на 16% больше, чем в 2019 году до пандемии. Стремительное восстановление рынка позволяет участникам киноиндустрии надеется на лучшее. Dalian Wanda Group, крупнейший в стране оператор кинотеатров, сообщил, что за новогодние выходные кассовые сборы составили 1,04 млрд юаней ($ 150 млн), что на 6% больше, чем в 2019 году.

В феврале новые фильмы, как китайские, так и зарубежные, выходят один за другим. И мы ожидаем, что продажи билетов будут держаться на достойном уровне

- говорит официальный представитель Dalian Wanda Group.

Китайский рынок киноиндустрии

Это представляет особый интерес для американских дистрибьюторов, занимающих большая часть китайского рынка. Гонконгская компания, занимающаяся исследованиями в области киноиндустрии, сообщает, что китайский рынок укрепился на 26% за последние три года за счет таких факторов, как экономический рост.

Хотя китайский рынок и сократился в 2020 году во время пандемии, по показателям он обошел североамериканский, благодаря мерам по контролю за инфекцией, которые были строже, чем в других странах. Однако из-за особенно заразного штамма в 2022 году кинотеатры по всему Китаю вынуждены были закрыться в рамках очередных локдаунов.

Киноиндустрия Северной Америки, где жизнь вошла в привычное русло на фоне усилий по сосуществованию с вирусом, вновь занимает первое место в мире, положив конец двухлетнему лидерству Китая. Министерство здравоохранения КНР 21 января опубликовало отчет, согласно которому около 80% населения страны перенесли Covid.