Опубликовано: 16:42, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы и Лиги Конференций. В Лиге Европы донецкий "Шахтер" сыграет с "Фейеноордом" (Нидерланды), а "Ференцварош" (Венгрия) под руководством Станислава Черчесова встретится с "Байером" (Германия).

В пятницу, 24 февраля, состоялись жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы и Лиги Конференций.

ЛИГА ЕВРОПЫ

В 1/8 финала "Ференцварош" (Венгрия), возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым, сыграет "Байером" (Германия), а донецкий "Шахтер" (Украина) – с "Фейеноордом" (Нидерланды).



В соперники "Арсеналу" (Англия) достался лиссабонский "Спортинг" (Португалия), а "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Бетис" (Испания).

На данной стадии также "Унион Берлин" (Германия) сыграет с "Юнионом" (Бельгия), "Севилья" (Испания) - с "Фенербахче" (Турция), "Ювентус" (Италия) - с "Фрайбургом" (Германия), "Рома" (Италия) - с испанским "Реал Сосьедад".

Первые матчи 1/8 состоятся 9-го марта, а ответные – 16-го марта.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ

В 1/8 финала пробились два турецких клуба. Соперником "Сивасспора" стала итальянская "Фиорентина", а "Истанбул Башакшехир" – "Гент" (Бельгия), который в прошлом раунде одолел в серии послематчевых пенальти "Карабах" (Азербайджан").

АЕК Ларнака (Кипр) встретится с "Вест Хэмом" (Англия), "Лацио" (Италия) - с "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Лех" (Польша) - с "Юргорденом" (Швеция), "Базель" (Швейцария) – со "Слованом" (Словакия).

Молдавский "Шериф" получил в соперники французскую "Ниццу", а "Андерлехт (Бельгия) сыграет с "Вильярреалом" (Испания).

Первые матчи 1/8 будут сыграны 9-го марта, а ответные – 16-го марта.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", УЕФА может в будущем провести финала Лиги чемпионов в США. Главный матч турнира в сезоне 2022/23 состоится в Стамбуле.