10 чудес Марракеша

Опубликовано: 19:00, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Марракеше можно найти туристические "жемчужины" на любой вкус: архитектурные шедевры, древние гробницы, экзотические сады и пестрые базары. Это один из лучших городов Марокко, чтобы погрузиться в культуру арабской страны.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, почему туристы едут в марокканскую Сувейру. Здесь представлено десять интереснейших достопримечательностей, по мнению Wanderlust.

Базары Марракеша

На шумные базары Марракеша стоит зайти тем, кто хочет привезти из поездки наиболее аутентичные местные изделия ручной работы. На этих оживленных красочных рынках продается все, от посуды и специй до кожаных ремней и декоративных металлических ламп. Главный базар в старом городе – это Семмарин, начинающийся на главной рыночной площади Марракеша, Джемаа-эль-Фна. Лучше идти туда к 10 утра или чуть раньше, и не стесняйтесь торговаться.

Парк Мажорель

Парк Мажорель - ботанический сад, в центре которого находится вилла ярко синего цвета в мавританском стиле. Созданный 100 лет назад парк принадлежал французскому художнику Жаку Мажорелю. После его смерти территория паркового комплекса была приобретена известным модельером Ив Сен-Лораном и дизайнером Пьером Берже. Сейчас в вилле располагается музей берберского искусства, где можно увидеть национальные костюмы, украшения и многое другое.

Медресе Бен Юсуфа

В старом городе Марракеша (Медине) находится медресе Бен Юсуфа, бывшая кораническая школа, которая вновь открылась для посетителей в 2022 году после реконструкции, продолжавшейся пять лет. Школа была основана в XIV веке, ее строительство было окончательно завершено в 1565 году во время правления династии Саадитов. Изюминкой здания стал отделанный мрамором внутренний двор с неглубоким бассейном – настоящий шедевр исламской архитектуры. В двухэтажном здании доступны для посещения 132 комнаты, в которых одновременно могли проживать до 900 студентов.

Музей Ива Сен-Лорана

Музей Ива Сен-Лорана находится в нескольких минутах ходьбы от парка Мажорель. Само здание выглядит как произведение искусства: изящное сочетание изогнутых и прямых линий, а узор из кирпичей имитирует текстуру ткани. В главном выставочном зале представлены знаковые модели Ива Сен-Лорана, в том числе платье "Мондриан" и куртка-сафари. Экспозицию часто меняют, кроме того выставка сопровождается фотографиями, видеорядом, эскизами и многим другим.

Секрет сада

Дворцовый комплекс Le Jardin Secret ("тайный сад") был впервые открыт для посетителей в 2016 году. Окруженные садами постройки были возведены более четырех веков назад, в девятнадцатом веке проводилась реконструкция. Внутренний двор комплекса разделен на две части: исламский сад и экзотический сад. Причем исламский сад был восстановлен в первозданном виде. В садах можно побродить по дорожкам, выложенным изумрудной плиткой, изучая растения и деревья, а затем отправиться во внутренний дворик на крыше, чтобы полюбоваться видом сверху.

Дворец Бахия

Построенный в XIX дворец Бахия, что в переводе с арабского означает "дворец красавицы", богато украшен мозаикой, картинами и лепниной. Строительство дворца было начато по приказу визиря султана Си Муссы в 1860-х годах для личного пользования, а позже расширен его сыном Ахмедом бен Муссой. После признания Францией независимости Марокко в 1856 году дворец перешел в собственность к королю Хасану II, который затем передал его в ведение Министерства культуры Марокко. В настоящее время дворец со внутренним двором площадью 1500 кв. метров открыт для публики.

Усыпальница Саадитов

Из всего наследия династии Саадитов лучше всего сохранилась усыпальница Саадитов, расположенная вблизи мечети Касба. Гробницу расширили при саадском султане Ахмаде Аль Мансуре в шестнадцатом веке, тогда могилы украсили дорогим итальянским мрамором. Позже султан династии Алавитов Мулай Исмаил замуровал усыпальницу, так что она была забыта на более чем два столетия. В 1917 году усыпальницу обнаружили с воздуха. Теперь посетители могут осмотреть залы мавзолея, где покоятся многие представители династии Саадитов, в том числе султан Аль-Мансур.

Музей Дар Си Саид

Дворец Дар Си Саид, в котором сейчас расположен музей марокканского искусства, был построен для Си Саида, брата великого визиря Ба Ахмеда. В здании девятнадцатого века особенно выделяются красивый внутренний двор и приемный зал. Но впечатляет не только архитектура, экспонаты музея - более 400 ковров из разных регионов страны - расскажут посетителям о древней традиции марокканского и берберского ковроткачества.

Музей Дар Эль Баха

В этом построенном в 1910 году дворце когда-то жил паша Маррекеша Тами Эль-Глауи. Дворец Дар-эль-Баха (что означает "дом паши") был не так давно отреставрирован. А в 2017 году в нем был открыт Музей слияния религий, в котором также проходят выставки, посвященные искусству, ремеслам и истории. Во внутреннем дворе растут апельсиновые деревья и бьют фонтаны, архитектура и убранство дворца впечатляют своим размахом. На территории музея также находится знаменитое кафе Bacha Coffee Room, где можно попробовать вкусный марокканский кофе.

Музей Марракеша

Музей Марракеша находится в здании еще одного дворца. Величественное здание, построенное более века назад для военного визиря Мехди аль-Мнебхи, в честь которого дворец и был назван. Потом он перешел к семье паши Тами Эль-Глауи, а в 1950-х годах на территории дворца находилась школа для девочек. Здание представляет собой еще один пример исламской архитектуры начала двадцатого века, с атриумом в андалузском стиле, витражами и огромной люстрой. Коллекция музеев включает керамику, картины и исторические документы, там также проходят выставки современного искусства.