Какую встречу провел в Ереване спецпредставитель ЕС?

Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе сегодня встретился в Ереване с секретарем Совбеза Армении. Темой встречи стало выполнение договоренностей, достигнутых в Брюсселе.
Сегодня в Армении состоялась встреча спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаара и секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна.
Утром в пятницу дипломат прибыл в Ереван для консультаций. С Григоряном они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в Брюсселе в ходе армяно-азербайджанских переговоров.
Тойво Клаар написал ранее в соцсети, что начинает новый визит на Южный Кавказ. Первым пунктом в его маршруте стала армянская столица.
Отметим, что министр иностранных дел РФ собирается с визитом в Баку.
Как ранее писал «Вестник Кавказа», миссия ЕС в Армении может привести к подрыву Южного Кавказа.