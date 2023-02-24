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Какую встречу провел в Ереване спецпредставитель ЕС?

Какую встречу провел в Ереване спецпредставитель ЕС?
Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе сегодня встретился в Ереване с секретарем Совбеза Армении. Темой встречи стало выполнение договоренностей, достигнутых в Брюсселе.

Сегодня в Армении состоялась встреча спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаара и секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна.

Утром в пятницу дипломат прибыл в Ереван для консультаций. С Григоряном они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в Брюсселе в ходе армяно-азербайджанских переговоров.

Тойво Клаар написал ранее в соцсети, что начинает новый визит на Южный Кавказ. Первым пунктом в его маршруте стала армянская столица.

Отметим, что министр иностранных дел РФ собирается с визитом в Баку.

Как ранее писал «Вестник Кавказа», миссия ЕС в Армении может привести к подрыву Южного Кавказа.

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