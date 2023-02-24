Опубликовано: 12:37, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Под санкции Великобритании попали руководство Росатома и «Ростеха», МТС-банк, Новак, Шадаев и другие. Рестрикции приурочены к годовщине СВО.

В день годовщины СВО новые санкции против России вводит Великобритания. В черные список внесены физические лица, а также ряд заводов и банков.

Британские власти объявили, что расширяют сегодня черный список, в него включены 92 физических и юридических российских лица.

Санкции вводятся против руководства Росатома, руководства российской корпорации "Ростех" и концерна "Алмаз-Антей", руководителей двух крупнейших оборонных компаний России, высокопоставленных сотрудников "Газпрома" и "Аэрофлота". Ограничения также касаются четырех банков, среди них МТС-банк.

Под британские санкции попали зампредседателя правительства Александр Новак, глава Минцифры Максут Шадаев, бывший глава правительства Виктор Зубков. Также в черном списке управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варнинг, сын Дмитрия Козака, мать Алины Кабаевой.

Кроме того, британское правительство ввело под санкции несколько российских заводов, в том числе "Сокол" и "Электрон", "Ломо", НПП "Звезда", а также ВНИИ экспериментальной физики в Сарове и ВНИИ технической физики в Снежинске (оба входят в Росатом).

Сегодня о новых антироссийских санкциях объявили также власти Австралии и Новой Зеландии.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что Евросоюз так и не смог согласовать десятый санкционный пакет против России к 24 февраля. Обсуждения будут продолжены.