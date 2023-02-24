Опубликовано: 12:04, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В России за минувшие сутки коронавирусом заразились 13,8 тыс человек. Это меньше, чем накануне. Лидером по заболеваемости является Москва - 2 250 случаев.

Согласно официальной статистике, в России за сутки выявили 13 829 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 заражение произошло 22 232 492 раза. Выздоровели 21 570 255 человек, из них за сутки - 12 618. В больницу с коронавирусом за 24 попали 786 пациентов. Жертвами пандемии стали 395 970 россиян, за сутки умерли 32 человека.

Суточная статистика сообщает, что больше всего новых заболевших в Москве - 2 250. В Санкт-Петербурге выявили за сутки 1 345 случаев, в Подмосковье - 309. В Краснодарском крае 154 новых случая ковид, на Ставрополье заболел 341 человек, в Крыму - 39. В Дагестане 24 заразившихся, в Кабардино-Балкарии - 48, в Адыгее - 13, в Карачаево-Черкесии - 15, в Чечне и Ингушетии - по 5 новых инфицированных, в Северной Осетии - 30.

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