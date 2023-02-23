Полад Бюльбюль оглы провел переговоры с послом США в России

Опубликовано: 21:09, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы провел встречу с послом США в РФ Линн Трейси. Стороны обсудили отношения Азербайджана и США. Об этом информирует пресс-служба посольства Азербайджана в России.

В четверг, 23 февраля Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы провел переговоры со своей американской коллегой Линн Трейси, в ходе которых поздравил ее с назначением в Москву и пожелал успехов в работе. Далее он сообщил Трейси о своей работе в качестве дуайена дипломатического корпуса, организованных встречах и культурных мероприятиях.

Американский дипломат, в свою очередь, выразив признательность за прием, напомнила о том, что посещала Азербайджан в 2022 году, где была приглашена на встречу с президентом республики Ильхамом Алиевым.

В этой связи Трейси подчеркнула, что США заинтересованы в обеспечении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, в том числе в скорейшей нормализации азербайджано-армянских отношений.

В свою очередь Полад Бюльбюль оглы сообщил коллеге подробности армяно-азербайджанского конфликта, его истории, рассказал о многолетнем и безрезультатным переговорном процессе, о сути многочисленных документов, принятых по конфликту. Дипломат поставил акцент на том, что глава Азербайджана Ильхам Алиев много лет старался урегулировать конфликт мирным путем, но из-за неконструктивной позиции Армении Азербайджан вынужден был прибегнуть к ответным мерам.

Говоря о результатах победы в Отечественной войне, Полад Бюльбюль оглы обратил внимание на то, что новое поколение азербайджанской молодежи очень патриотично, оно сражалось за освобождение своих земель и в азербайджанской армии не было ни единого случая дезертирства. «После 30 лет оккупации и тяжёлой войны именно Азербайджан, по инициативе Президента Ильхама Алиева, предложил Армении подписать мирный договор», - сказал он.

Посол США в РФ осудила вероломное нападение на Посольство Азербайджана в Иране и выразила соболезнования азербайджанской стороне.

Также дипломаты обменялись мнениями относительно региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение переговоров американский дипломат выразила надежду на проведение подобных встреч в будущем.