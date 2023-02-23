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Оппозиция объявила войну Нетаньяху

Оппозиция объявила войну Нетаньяху
Лидеры оппозиции, вступающие против судебной реформы, которую проводит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, заявили о том, что их сторонники организуют масштабный массовый протест, последствия которого «нарушат экономику Израиля».

Лидеры оппозиции, протестующей против проводящийся израильским правительством судебной реформы, предупредили о ряде массовых мероприятий, которые «приостановят движение транспорта в стране, что неизбежно приведет к экономическим потерям».

По словам бывшего министра обороны Израиля Моше Яалона, это настоящая война против творящегося в стране беззакония. «Это самая важная война в моей жизни. Мы переживаем финансовый кризис и вступаем в кризис безопасности», - сказал он.

Далее политик, обращаясь к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, призвал его присоединиться к протестующим, требующим возврата к демократическим нормам.

История вопроса

Судебная реформа, которая проводится в Израиле по инициативе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, расколола общество: оппозиция заявляет, что предполагающееся реформой ограничение возможности Верховного суда отменять решения исполнительной и законодательной ветвей власти угрожает демократическому строю

В свою очередь сторонники реформы настаивают на том, что данная мера позволит укрепить демократию, так как вернет полномочия правительству.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в ООН призвали израильское правительство не торопиться с проведением судебной реформы.

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