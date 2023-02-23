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Жесткая посадка вертолета унесла 4 жизни в Казахстане

Жесткая посадка вертолета унесла 4 жизни в Казахстане
В результате жесткой посадки в Западно-Казахстанской области Казахстана погибли 4 человека, двое госпитализированы. На месте продолжаются спасательные работы.

Четыре человека погибли после жесткой посадки вертолета в Западно-Казахстанской области. Также сообщается о двух пострадавших, им оказывается первая медпомощь на месте. Всего на борту в момент ЧП находилось шесть человек. В настоящее время на месте продолжают работать спасатели МЧС.  

Известно, что вертолет перевозил специалистов, осматривающих трубопровод на открытой территории в районе поселка Чапурино в 54 км от Уральска.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Иране упал вертолет, на борту которого находился министр спорта страны.

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