Жесткая посадка вертолета унесла 4 жизни в Казахстане

Опубликовано: 18:26, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В результате жесткой посадки в Западно-Казахстанской области Казахстана погибли 4 человека, двое госпитализированы. На месте продолжаются спасательные работы.

Четыре человека погибли после жесткой посадки вертолета в Западно-Казахстанской области. Также сообщается о двух пострадавших, им оказывается первая медпомощь на месте. Всего на борту в момент ЧП находилось шесть человек. В настоящее время на месте продолжают работать спасатели МЧС.

Известно, что вертолет перевозил специалистов, осматривающих трубопровод на открытой территории в районе поселка Чапурино в 54 км от Уральска.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Иране упал вертолет, на борту которого находился министр спорта страны.