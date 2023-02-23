Опубликовано: 17:37, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Оман разрешил израильским самолетам пересечение своих воздушных границ. Это значительно сократит время перелетов в Азию и снизит стоимость авиабилетов.

Султанат Оман заявил о том, что открывает небо для израильских самолетов. Это решение было принято властями страны в связи с налаживанием сотрудничества Израиля и Омана и одновременного ухудшения отношений с Ираном.

Благодаря тому, что ранее небо для израильской авиации открыла Саудовская Аравия, перелеты из Израиля в страны Азии сократится более чем на два часа. В конечном итоге это приведет к повышению конкурентоспособности израильских авиакомпании и значительно снизит цены на билеты для граждан Израиля.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, комментируя данное решение Омана, заявил, что «это историческое событие», благодаря которому «сократится дорога в Азию и снизятся расходы израильтян на перелеты».

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Арабский мир и Израиль намерены нормализовать отношения на Ближнем Востоке.