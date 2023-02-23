Вертолет упал в Иране: на борту был министр

Министр спорта Ирана находился в вертолете, потерпевшем крушение. Он и другие пассажиры госпитализированы.
Глава Минспорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве попал в авиакатастрофу в городе Бафт. Стало известно, что вертолет упал при заходе на посадку.
В настоящее время глава спортивного ведомства и другие пассажиры, находившиеся на борту вертолета доставлены в больницу. По словам врачей, двое из пассажиров получили серьезные травмы. Медики оценивают состояние пострадавших как стабильное.
Позднее стало известно, что советник министра скончался.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Казахстан и Китай расширят взаимодействие по авиационному поиску.