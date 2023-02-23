РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЦБ Турции понизил ключевую ставку

ЦБ Турции понизил ключевую ставку
В Турции впервые в этом году понижена ключевая ставка. Сегодня ЦБ опустил ее до 8,5%.

На 0,5% снизил Центробанк Турции ключевую процентную ставку на заседании 23 февраля. Таким образом, ставка составляет теперь 8,5%.

Напомним, снижение ключевой ставки, несмотря на инфляцию и обвал курса лиры, является мерой новой экономической политики Турции. В перспективе это поможет лире стать крепкой и стабильной.

В октябре 2022 года ключевая ставка была опущена с 12% до 10,5%, в декабре опустилась до 9%. Спустя два месяца регулятор еще немного снизил ставку, она достигла 8,5%.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Турция страдает от роста процентных ставок в США.

Турецкая лира достигла очередного минимума

Турецкая лира достигла очередного минимума

Аналитика Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1190 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version