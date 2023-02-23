Опубликовано: 15:05, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Турции впервые в этом году понижена ключевая ставка. Сегодня ЦБ опустил ее до 8,5%.

На 0,5% снизил Центробанк Турции ключевую процентную ставку на заседании 23 февраля. Таким образом, ставка составляет теперь 8,5%.

Напомним, снижение ключевой ставки, несмотря на инфляцию и обвал курса лиры, является мерой новой экономической политики Турции. В перспективе это поможет лире стать крепкой и стабильной.

В октябре 2022 года ключевая ставка была опущена с 12% до 10,5%, в декабре опустилась до 9%. Спустя два месяца регулятор еще немного снизил ставку, она достигла 8,5%.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Турция страдает от роста процентных ставок в США.