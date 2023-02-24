Опубликовано: 7:00, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Пять самых высоких зданий в мире, по крайней мере, на сегодняшний день, представляют собой настоящий инженерный подвиг. Самое старое из пятерки было построено в 2010 году. Все они находятся в самых разных странах.

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На протяжении истории архитектуры множество самых разнообразных зданий претендовало на звание самого высокого в мире: от Эйфелевой башни в Париже до Крайслер-билдинг и Эмпайер-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Но в гонке за ”покорение небес” первенство невозможно удержать надолго, поскольку авантюризм инженеров не иссякает, благодаря новым материалам и возможностям строительства, более современным и совершенным, пишет The Collector.

Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа в ОАЭ высотой в 828 метров - самое высокое здание в мире. Его высота в два раза больше, чем у Эмпайер-стейт-билдинг, который был самым высоким зданием в 1930 году - менее века назад. В колоссальной 163-этажной башне расположены рестораны, квартиры и бизнес-люксы. В здании самая длинная лифтовая шахта в мире для тех, кто не боится подняться на вершину. Здание было спроектировано чикагской архитектурной компанией Skidmore, Owings and Merrill.

Merdeka 118

Почти завершенная Merdeka 118 - второе самое высокое здание в мире и самое высокое в Юго-Восточной Азии. Башня возвышается над малайзийским Куала-Лумпуром на 679 метров. Когда здание будет открыто, посетители смогут взбираться на самый верх шпиля. Ожидается, что Merdeka 118, спроектированная австрийской компанией Fender Katsalidis и местными архитекторами из RSP Architects Sdn Bhd, будет официально открыта в середине или в конце 2023 года. Merdeka означает ”независимость” на малайзийском, а цифра в названии - количество этажей.

Шанхайская башня

Расположенная в Китае Шанхайская башня - третье по высоте здание в мире. Его высота составляет 632 метра. Сооружение было завершено в 2015 году после череды проблем с финансированием во время строительства, продолжавшегося 20 лет. Спроектировано здание было американской архитектурной фирмой Gensler, получившей приз за архитектурный дизайн года в 2016 году. В башне установлен один из самых быстрых лифтов в мире: он поднимает посетителей на 128 этажей со скоростью 20,5 метров в секунду. Бурдж-Халифа - самая высокая в мире, зато в Шанхайской башне высота используемых этажей больше.

Часовая башня Абрадж аль-Бейт

Часовая башня Абрадж аль-Бейт расположена в самом центре Мекки в Саудовской Аравии. Она была спроектирована ливанской архитектурной компанией Dar Al-Handasah и завершена в 2012 году, спустя шесть лет после начала строительства. Высота башни - головокружительные 600 метров. На 2023 год часовая башня в Мекке - четвертая по высоте в мире, однако ей удалось установить несколько мировых рекордов. Часы башни Абрадж аль-Бейт - самые большие на планете, их окружность - 43 метра. Площадь всего здания больше, чем любого из сооружений, созданных человеком.

Международный финансовый центр Пинань

Международный финансовый центр Пинань - рекордсмен в нескольких категориях: это самое высокое здание в Шэньчжэне, второе по высоте в Китае и пятое - в мире. Его высота - 599 метров. Нью-йоркская компания Kohn Pedersen Fox Associates занималась созданием поразительной инфраструктуры здания, а еще одна нью-йоркская фирма Thornton Tomasetti создала дизайн из стекла и стали.