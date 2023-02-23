Армения проиграла Азербайджану в Международном суде ООН

Опубликовано: 14:10, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Международный суд ООН поддержал Азербайджан и отклонил иски Армении. В том числе, отклонен иск по вопросу мирной экологической акции на Лачинской дороге.

В МИД Азербайджана прошел брифинг по поводу решения Международного суда ООН по искам республики против Армении и по ходатайствам армянской стороны.

Расовая дискриминация

В сентябре 2021 года Баку подал в Международный суд ООН иск на основании Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1961 года, а также сделал обращения по вопросу обеспечения временных мер. В декабре суд удовлетворил одно из ходатайств против Армении. Как напомнил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов, речь идет о задержании лиц, разжигающих этническую ненависть против азербайджанцев в Армении, и прекращении деятельности соответствующих группировок и организаций. Он указал на то, что армянская сторона до сих пор не выполнила решение международного суда.

Вместо того, чтобы выполнить решение суда, армянская сторона подала на рассмотрение три вопроса. Один из них касался мирной экоакции на Лачинской дороге.

Экоакция на Лачинской дороге

«Иск заключался в том, что эта акция якобы сфабрикованная, а ее участники действуют по указке правительства Азербайджана. В связи с этим Армения, обратившись в суд, хотела найти подтверждение искусственного характера акции», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Представленные Баку доказательства того, что акция действительно организована экоактивистами, убедили суд, 22 февраля он отклонил ходатайство Армении и отверг утверждение о том, что акция организована правительством Азербайджана.

Газ для населения Карабаха

Эльнур Мамедов рассказал, что второе ходатайство Армении утверждало, что правительство Азербайджана не удовлетворяет потребности лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахе, не снабжает регион газом, электричество и интернетом, якобы предвзято нарушая права местного населения. Такие претензии поступили в суд от Армении не в первый раз.

Азербайджан указал в суде, что Армения, на 30 лет оккупировавшая эти территории, по сей день снабжает регион газом. При этом азербайджанская сторона в случае запроса Еревана готова сотрудничать в деле обеспечения региона, а также готова при необходимости проводить ремонт газопровода, проходящего по территории Азербайджана.

«Международный суд поддержал позицию Азербайджана в оглашенном вчера решении по данному ходатайству Армении. Мнение и вывод суда по этому поводу заключались в том, что азербайджанская сторона не вмешивается в обеспечение этой зоны природным газом, электроэнергией и интернет-услугами, и утверждения об обратном безосновательны», - сообщил замглавы МИД Азербайджана.

Международный суд ООН отклонил два из трех ходатайств Армении, заключил замминистра.

Как писал «Вестник Кавказа», в МИД России уверены, что замораживание переговорного процесса, под каким бы то ни было предлогом, недопустимо и отдаляет стабильный мир на Южном Кавказе, к которому стремится Азербайджан и в котором заинтересован весь регион.