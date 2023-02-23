Почему подорожал отдых в Японии

Опубликовано: 22:01, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Япония открыла границы для посетителей в октябре 2022 года, придав импульс туристической индустрии. Турфирмы пытаются удовлетворить спрос и на дешевую, и на дорогую Японию.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", российский МИД обнародовал условия для нормализации диалога с Японией.

Сотрудник британского туристического агентства Джеймс Кент, отправляясь в середине ноября прошлого года на одну ночь в японский замок, не верил, что хоть один из его клиентов, готов столько заплатить за размещение, ведь цена за ночь за двух гостей целых 1,1 млн иен ($8400), пишет Нихон Кэйдзай. Кента встречали под звуки рога тритона и барабанный бой. Группа самураев в доспехах отсалютовала ему выстрелами из ружья. Приветствовали гостей, как владельцев замка. ”Просто нет слов, - рассказывает Кент со слезами на глазах, описывая прием, напоминающий сцену из фильма про самураев”.

Замок в Озу

Отреставрированный деревянный замок находится в Озу, городе с населением в 39 тыс. человек на острове Сикоку. Он открыт для гостей, готовых раскошелиться. Несмотря на приличную цену, 11 групп забронировали места с марта по июнь. Две из них - зарубежные. А еще есть те, кто надеется попасть в замок и побывать на цветении сакуры, если кто-нибудь отменит бронирование.

В Озу, некогда процветающем крепостном городе, много старых частных усадеб. Власти города арендовали и выкупили пустующие и переделали их в отели, чтобы воспользоваться преимуществами культурного наследия региона в тандеме с местными предпринимателями. Тур с проживанием в замке, который появился на рынке в 2020 году, одно из многих предложений высокого класса в Озу.

Постковидный туризм в Японии

По данным Японской национальной туристической организации, в декабре прошлого года в Японии побывали 1,37 млн туристов. Впервые с февраля 2020 года отметка в один миллион была превышена.

Япония открыла свои границы для посетителей в октябре 2022 года, обеспечив тем самым импульс для туристической индустрии. Гостей из Китая пока что мало, в связи с тем, что в стране по-прежнему много заболевших Covid-19. Тем не менее в целом показатели растут.

До начала пандемии число зарубежных туристов, посещающих Францию, превышало численность населения страны на 40%, а Испанию - на 80%. Если бы Япония принимала столько же гостей, как Франция, то их число превышало бы 150 млн ежегодно.

В 2019 году Японию посетили 31 млн иностранных туристов. Это абсолютный рекорд для страны. У Японии есть потенциал роста в туристической сфере, если исходить из опыта главных европейских направлений.

Недорого направления больше нет?

Многолетняя дефляция в Японии способствовала созданию образа недорого направления, что привлекало иностранных гостей до пандемии. Теперь Япония начинает работать над обслуживанием более обеспеченных туристов, готовых платить за премиальные товары и услуги, от которых отказались бы большинство японцев.

Саке

Коичи Миясита, управляющий директор пивоварни Miyashita Sake в западном японском городе, хочет продавать премиальное саке (дзюнмай дайгиндзе) Miyashita Estate в сувенирных магазинах в аэропортах. Прошлой осенью он обратился к владельцам по поводу своего товара.

720-миллилитровая бутылка саке стоит 100 тыс. иен ($742) без учета потребительского налога. Напиток изготавливается из специального сорта риса омачи, который выращивается в префектуре Окаяма. Рисовые зерна, используемые для приготовления саке, перемалываются до размера, составляющего всего 7% от исходного. То, что остается после измельчения, гораздо меньше, чем сырье, используемое для изготовления обычного саке дзюнмай дайгиндзе (для него зерно измельчается до 50%). Рис, из которого готовят саке Miyashita Estate, обрабатывается до самого ядра, чтобы обеспечить чистый вкус напитка.

С прошлого лета Миясите постоянно звонят торговые компании и другие клиенты, интересуясь напитками для состоятельных покупателей. Главный вопрос, который они задают: ”Что у вас самое дорогое?”

Один из китайских клиентов поинтересовался у Мияситы, можно ли будет разлить саке по хрустальным бутылкам, если заказ будет превышать несколько тысяч литров. Миясита не упускает возможность продавать иностранным туристам свое дорогое саке, изготовленное с соблюдением высочайших стандартов компании.

Отели тоже дорожают

Проживание в отелях тоже дорожает. Palace Hotel Tokyo, расположенный неподалеку от Императорского дворца в Токио, предлагает просторные люксы по 280 тыс. иен (более $2 тыс.) и выше. Средняя цена за номер в отеле, вновь открывшем свои двери в прошлом декабре, выросла до самого высокого уровня после реконструкции в 2012 году.

Мы больше не гонимся за высокой заполняемостью. Теперь наша задача удовлетворить два вида спроса: на дешевую Японию и на Японию дорогую.

- говорит Даисукэ Йосихара, президент компании-оператора отеля.