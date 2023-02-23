Опубликовано: 13:12, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

23 февраля подземные толчки зафиксировали в Таджикистане, а также в соседних Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане. Сначала землетрясение произошло ночью, затем, более слабое, случилось днем, примерно через 7 часов после первого.

В ночь на 23 февраля в Таджикистане произошло мощное землетрясение, его ощутили в соседних республиках, информации о жертвах не поступало. Днем толчки повторились.

В 3.37 мск на территории Таджикистана близ границы с Китаем было зафиксировано землетрясение магнитудой выше 7 баллов. В городе Ош в Кыргызстане землетрясение оценили в 4,5 балла. В узбекской столице Ташкенте сообщили о толчках магнитудой 3-4 балла. В Алматы и Шымкенте в Казахстане сила подземных толчков составила 2-3 балла.

В столице Таджикистана Душанбе землетрясение ощущалось на 2 балла. По данным республиканского комитета по ЧС и ГО, землетрясение было магнитудой 4 балла.

В 11.01 мск казахстанские сейсмологи зарегистрировано новое землетрясение на территории Таджикистана, его магнитуда - 5 баллов. Сведений об ощутимости подземных толчков нет.

Ранее сокрушительные землетрясения ударили по Турции и Сирии. Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне землетрясение также случилось в Израиле.