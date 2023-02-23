Опубликовано: 18:05, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

1 марта авиакомпания Jazeera Airways открывает третий рейс в Узбекистан. Он соединит международные аэропорты Кувейта и Самарканда. Кувейтский лоукостер уверен, что маршрут будет пользоваться большим спросом, а путешественники из обеих стран смогут добираться до места назначения быстрее, с большими удобствами и за приемлемую цену.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Узбекистане начал летать лоукостер Centrum Air.

Новый маршрут

Новый рейс будет выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньем. Управляющие из Jazeera Airways надеются, что новый маршрут будет востребован узбекскими пассажирами, а у жителей Самарканда появится более бюджетный и удобный вариант для путешествий на Ближний Восток, пишет Simple Flying.

Пассажиры будут добираться непосредственно до Кувейта или использовать маршрут как транзитный. Авиакомпания уверена, что путешественникам из Кувейта будет интересно побывать в историческом Самарканде. Маршрут призван привлечь также представителей бизнес-сообщества. Достопримечательности города, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, будут способствовать продвижению туризма в регионе и, соответственно, услуг авиакомпании.

Исполнительный директор Jazeera Airways Рохит Рамачандран, разделяет энтузиазм компании по поводу нового маршрута и усиления влияния на рынке авиаперевозок в регионе:

Мы усиливаем присутствие в Центральной Азии. Узбекистан оказался успешным направлением с перспективами дальнейшего роста. Мы с радостью добавляем Самарканд в нашу сетку рейсов, выполняемых в регионе. Пока у Самарканда ограниченное количество прямых международных рейсов, поэтому мы надеемся, что прямые перелеты из Кувейта сделают город более доступным, как для наших граждан, так и для зарубежных пассажиров.

Усиление влияния

Jazeera Airways осуществляет рейсы между Узбекистаном и Кувейтом на протяжении двух лет. Первый самолет полетел из Кувейта в Ташкент 27 июня 2021 года. Второй маршрут был открыт в прошлом году. Благодаря этим двум рейсам, авиакомпании удалось получить контроль над значительной долей рынка авиаперевозок в регионе.

За счет третьего маршрута кувейтская авиакомпания надеется еще больше укрепиться на региональном рынке. Новый маршрут был разработан в рамках плана постпандемического восстановления авиакомпании. На данный момент план осуществляется успешно, благодаря спросу на авиаперелеты. В начале месяца Jazeera Airways отчиталась о рекордной прибыли. Поскольку конъюнктура для деятельности компании улучшается, вполне вероятно, что ее влияние и охват на Ближнем Востоке и в Центральной Азии будет расти.