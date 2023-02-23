Главы МИД России, Ирана, Сирии и Турции готовят встречу

Опубликовано: 11:54, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В российском МИДе рассказали о подготовке встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран - России, Ирана, Сирии и Турции. Четырехсторонний формат может оказаться полезным для скорейшей нормализации турецко-сирийских отношений.

Россия содействует нормализации отношений Турции и Сирии, вскоре к переговорному процессу подключится и Иран.

В конце 2022 года в Москве встретились главы Минобороны России, Турции и Сирии. Тогда министры обороны Турции и Сирии встретились впервые за 11 лет. В Москве три стороны создали экспертный механизм для координации дальнейшей совместной работы и определили ее основные направления, напомнил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Затем к переговорному процессу решил присоединиться Иран. Российская сторона, беря во внимание региональную роль Ирана и характер его отношений с Турцией и Сирией, поддержала эту инициативу. На подключение к переговорам Тегерана согласились и Анкара, и Дамаск, отметил Богданов.

По его словам, в планах сейчас четырехсторонняя встреча на уровне глав МИД, началась ее организация. У всех участников единая цель, она заключается в урегулировании ситуации вокруг Сирии и стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Сроки встречи министров Сергея Лаврова, Хосейна Амир Абдоллахияна, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада пока не определены.

Замглавы российского МИД пояснил, что контакты глав Минобороны и МИД стран готовят почву для сирийско-турецких переговоров на других уровнях. На переговорах могут быть выявлены потенциальные договоренности, сообщил Богданов.

Дипломат убежден, что разногласия Анкары и Дамаска преодолимы. Российская сторона продолжит помогать в поиске решений, которые приблизят нормализацию ситуации.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что глава МИД Ирана может посетить российскую столицу до конца марта по вопросу переговоров по Турции и Сирии.

Интервью Михаила Богданова опубликовано на РИА Новости.